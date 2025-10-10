В Сандански по спечелен проект е изградена подвижна сцена с модерна техника, информират от общинска администрация

В Сандански по спечелен от Общината проект е изградена подвижна покрита сцена с модерна техника, информират от пресцентъра на администрацията. Подвижната сцена е с размери 6 х 6 х 5 метра. Съоръжението ще даде нов облик на празниците и културния живот в града, посочват от Общината. Проектът „Инвестиции за публично ползване на туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура в община Сандански" се финансира по Програмата за развитие на селските райони чрез МИГ Сандански. Той е на стойност 146 132,80 лв. без ДДС.

Изграждането на сцената ще даде възможност за оптимизиране на бюджета, уточниха за БТА от администрацията, тъй като няма да се налага наемането на оборудване и сцена за събития. Освен мобилната сцена, по проекта е включено и закупуване на професионални прожектори и осветителна техника, които ще осветяват вечерните прояви, озвучителна техника за професионален звук на всички културни и други прояви. В рамките на проекта са предвидени и туристически и информационни табели, които ще ориентират посетителите към маршрути, пътеки и забележителности.



