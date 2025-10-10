В Петрич се състоя премиера на книгата "Истории на път: Седем месеца из Южна Америка" на Стефани Анастасова

В Петрич, в зала "Слънчеви лъчи" на Младежкия дом се състоя премиера на книгата "Истории на път: Седем месеца из Южна Америка". За БТА авторката Стефани Анастасова разказа, че книгата предлага незабравимо пътешествие през 34 града от пет държави: Аржентина, Чили, Боливия, Перу и Еквадор. Тя определя себе си като дигитален номад, който пътува и работи едновременно от вече няколко години. Последното ѝ голямо пътешествие е в Южна Америка, където прекарва седем месеца. Това е и поводът да представи в родния си град Петрич първата си книга, посветена на пътешествието в Южна Америка.

"Седемте месеца в Южна Америка минаха невероятно. Не съм очаквала, че нещо подобно ще ми се случи. Научих на място испански, написах и книга, споделях и пътешествията ми онлайн. Запознах се с невероятни хора. Техните истории споделих и в моята книга "Истории на път: Седем месеца из Южна Америка". Всичко беше толкова невероятно, че се връщам още през месец декември в Латинска Америка и нямам търпение", каза авторката.

По думите ѝ, в книгата човек може да намери различни неща. Тя разказва за всички държави, които е посетила - Аржентина, Чили, Боливия, Перу и Еквадор. Читателите могат да прочетат лични истории на авторката, които тя определи като забавни и поучителни. Има и полезна информация за всяка посетена дестинация. Описаните преживявания и разкази от посетените държави ще бъдат полезни за всеки, които планира пътуване до тях. Книгата съдържа и интервюта с хора, с които Стефани Анастасова се запознава в посетените градове. Книгата може да се закупи на различни места в различни градове - София, Бургас, Варна, Петрич, както и да се поръча онлайн.

Авторката разказа, че все още не планира издаването на втора книга. Това зависи от обратната връзка, която ще получи от читателите на първата й творба. Тя обаче ще продължи да пътува със сигурност. След три седмици заминава за Африка.