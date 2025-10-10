Осем титуляри на турския национален отбор за мача с България утре изглеждат ясни

Селекционерът на турския национален отбор Винченцо Монтела се е обърнал в разговор с играчите си, че утрешният мач с България може да се окаже по-труден от очакваното. Според някои медии, Монтела е събрал футболистите си в центъра на игрището преди последната тренировка в Рива и е отправил ясно послание: Абсолютно не бива да подценяваме България. Ще започнем мача с висока концентрация по пътя ни към Световното първенство. Ранен гол ще ни улесни работата“.

“Гостувания като този могат да бъдат по-трудни от очакваното. Трябва да започнем бързо на високо темпо и да окажем правилния натиск в атака. Високата дисциплина е от съществено значение през всичките 90 минути“, е казал италианският треньор на футболистите си на терена. На пресконференцията Монтела заяви, че очаква България да се хвърли в мача като за последен шанс.

Турският национален отбор откри груповата фаза с победа срещу Грузия, последвана от загуба с 6:0 от Испания. Според сайта А-Спор, някои от титулярите в концепцията на Монтела за утре са ясни. Въпросителните остават обаче за защитата, която ще се нареди пред вратаря Угурджан Чакър.

Сигурни са Оркун Кьокчу и Исмаил Юксек като дефанзивни халфове пред защитата. Хакан Чалханоглу, който утре ще запише своя мач номер 100 с екипа на Турция, ще играе малко пред тях. Арда Гюлер ще се нареди зад нападателя. Предната тройка ще се състои от Кенан Йълдъз – на върха, Керем Актюркоглу и Юнус Акгюн от дясно по крилото.

За защитата претендират няколко човека, като Чаглар Союнджю и Мерих Демирал, ако е готов на 100 %, вероятно ще започнат като титуляри. Мерт Мюлдюр, Абдулкерим Бардакчи, Ерен Елмали са други варианти.

Турските медии днес не спряха да се интересуват какви са шансовете на 19-годишния нападател Джан Узун да започне срещата. Футболистът на Айнтрахт (Франкфурт) обаче по всичко изглежда, че ще се надява евентуално да влезе от пейката.

Джан Узун е много добър футболист. Той е един от младите ни таланти. Започна да играе в националния отбор, още когато беше във Втора Бундеслига. Аз го взех в състава. Всички знаят колко много вярваме в него. Имаме огромна вяра в потенциала му, допълни Монтела. За неговия състав е ясно, че Баръш Алпер Йълмаз няма да бъде на разположение за този мач поради наказание.