Заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов и областният управител наблюдаваха съвместно областно учение при пътно произшествие във Видин

Съвместно областно учение на съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) при пътнотранспортно произшествие с пострадали се проведе във Видин. Областният управител Ани Арутюнян и заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов наблюдаваха учението.

Филип Попов акцентира на значимостта на превантивната дейност, която има за цел да ограничи причините и условията за възникването на инциденти, включително и пътнотранспортни произшествия. По думите му отработването на учебната ситуация с множество елементи и изпълнението на поставените задачи, включващи единно ръководство, координация и взаимодействие между органите на изпълнителната и местна власт, ще гарантира необходимото поведение и действия на всички части на Единната спасителна система.

Темата тази година е „Осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно произшествие с пострадали“, като демонстрацията е част от Годишната план-програма за безопасност на движението по пътищата на Областната комисия.

Съгласно утвърдения от областния управител план за днешното учение, то протече на два етапа. Началникът на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен инспектор Генадий Янчовски беше модератор на щабната тренировка на органите за управление на областно, общинско и другите нива на частите на Единната спасителна система. При втория етап се проведе учение с разиграване на пътнотранспортно произшествие между товарен влак и лек автомобил, който преминава неправилно през неохраняем железопътен прелез. В следствие на удара при инцидента има пострадали, като водачът е притиснат и заклещен в автомобила. Когато инцидентът е станал на електрифицирана линия, се съблюдават много строги мерки за безопасност, подчерта директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Видин комисар Стилиян Пешев, който ръководеше учението.

В учението се включиха пожарникари от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, сектор „Специализирани оперативни дейности“ при Районна дирекция - Монтана, представители на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Видин, медици от Центъра за спешна медицинска помощ, доброволци от Българския Червен кръст, представители на Областното пътно управление и Съюза на българските автомобилисти (СБА) във Видин, както и служители към Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (Подрайон-Видин).