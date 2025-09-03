Казинформ: Президентът на Казахстан приключи визитата си в Китай

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев приключи официалната си визита в Китай, съобщи информационната агенция Казинформ.

Токаев присъства днес на военен парад в Пекин и на официален прием, даден от китайския президент Си Цзинпин.

Преди ден той участва в осмата среща на казахско-китайския бизнес съвет. В изказването си Токаев заяви, че Китай е надежден съсед, близък приятел и вечен стратегически партньор на Казахстан. Той също така посочи, че Китай е инвестирал 27 млрд. щатски долара в икономиката на Казахстан и капацитетът на транзитния коридор Китай-Европа през Казахстан ще се увеличи пет пъти. По време на форума бяха подписани над 70 споразумения на стойност над 15 млрд. долара.

Държавният глава обяви откриването на завод за производство на основни компоненти за вятърни турбини в Казахстан с китайски инвестиции.

По време на визитата на Токаев беше открит и Казахстанският културен център в Пекин.

На 1 септември той участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), а ден по-рано имаше среща с китайския президент Си Цзинпин.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ)