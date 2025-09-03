В Пловдив откриха юбилейното издание на изложбата „15х5"

Юбилейното издание на традиционната изложба „15х5" бе открито тази вечер в дома на културата „Борис Христов", в Пловдив.

„Това е 30-ото издание на изложбата „15х5“. Първата хрумка за нея минава през главата на този креативен човек, който е тук сред нас – художникът Ангел Пачаманов. И така вече цели 30 години, което доказва, че в Пловдив кипи творчески живот и трябва много по-често да правим изяви, за да се вижда с по-голяма сила. Понеже всеки един от нас е като един айсберг – има видима част, има и недра, в които той твори. И тези недра ги крием в ателиетата, защото няма дори физическо време, в което да покажем всичко, което правим. Поради тази причина, изявите трябва да бъдат много повече. За това пожелавам на града още много изложбени зали в голям мащаб“, каза кураторът Христо Жеков.

По думите му всеки един художник е като едно слънце в своята вселена. И той прави своето изкуство по начин, по който чувства, по един съвсем откровен начин и това го прави истински творец.

„15x5“ е една истинска пловдивска традиция, която въпреки всичко, въпреки всички, продължава и аз съм убедена, че така ще бъде и занапред, защото е една от най-добрите изяви на пловдивските художници“, каза пред БТА художничката Моника Роменска, която участва в изложбата. Според нея наистина съществува пловдивска школа и тя е много горда, че е част от нея.

На откриването присъства заместник-кметът по култура, археология и туризъм на Пловдив Пламен Панов, който обяви пред гостите, че община Пловдив ще помага и занапред този формат да продължи да съществува още дълго време. „Много често употребяваме думата „традиция“ като нещо тривиално, но истината е, че едно нещо, за да стане традиция, то наистина е устояло във времето, то се е преборило, а всички заинтересовани страни са искали то да живее и да дава радост на всички останали. „15х5“ е именно такова нещо“, посочи той.

В изложбата участват творците от първото издание на експозицията – Албена Михайлова, Ангел Пачаманов, Атанас Карадечев, Димитър Келбечев, Крикор Касапян, Мъгърдич Касапян, Матей Матеев, Моника Роменска, Румен Манолов, Румен Нечев, Станимир Видев, Свилен Костадинов и Христо Николов. Посмъртно с негови творби участва художникът Петко Москов.