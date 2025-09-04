Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите

site.btaИван Иванов се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите
Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.
Поставеният под №1 Иванов и шампион при юношите на "Уимбълдън" надигра на осминафиналите на сингъл Максимус Дюсо (САЩ) със 7:6(3), 6:4 за 1:38 часа игра.
Победата е трета за Иванов на турнира, без да загуби сет, но тя не дойде никак лесно.
Българинът пропусна сетбол при 6:5 в първия сет, но при втората си възможност в тайбрека не сбърка и поведе.
Вторият сет отново бе равностоен, като Иванов направи ключов пробив в седмия гейм и с 6:4 завоюва победата.
На четвъртфиналите Иван Иванов ще играе срещу Макс Шьонхаус (Германия). Двамата играха един срещу друг на полуфиналите на Уимбълдън и Ролан Гарос, като си размениха по една победа.
По-рано и другият българин Александър Василев достигна до четвъртфиналите след победа със 7:5, 4:6, 7:6(7) срещу Ян Кумсат (Чехия) за 2 часа и 20 минути.
