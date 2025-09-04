Подробно търсене

Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите

Мирослав Димитров
Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите
Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите
Снимка: Благой Кирилов/БТА
Ню Йорк,  
04.09.2025 00:27
 (БТА)

Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис. 

Поставеният под №1 Иванов и шампион при юношите на "Уимбълдън" надигра на осминафиналите на сингъл Максимус Дюсо (САЩ) със 7:6(3), 6:4 за 1:38 часа игра. 

Победата е трета за Иванов на турнира, без да загуби сет, но тя не дойде никак лесно. 

Българинът пропусна сетбол при 6:5 в първия сет, но при втората си възможност в тайбрека не сбърка и поведе. 

Вторият сет отново бе равностоен, като Иванов направи ключов пробив в седмия гейм и с 6:4 завоюва победата. 

На четвъртфиналите Иван Иванов ще играе срещу Макс Шьонхаус (Германия). Двамата играха един срещу друг на полуфиналите на Уимбълдън и Ролан Гарос, като си размениха по една победа.

По-рано и другият българин Александър Василев достигна до четвъртфиналите след победа със 7:5, 4:6, 7:6(7) срещу Ян Кумсат (Чехия) за 2 часа и 20 минути.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:50 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация