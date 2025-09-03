Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл на Откритото първенство на САЩ по тенис

site.btaАлександър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл на Откритото първенство на САЩ по тенис
Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.
Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Василев показа страхотен характер и победи със 7:5, 4:6, 7:6(7) Ян Кумсат (Чехия). Двубоят продължи 2 часа и 20 минути.
Преди този мач Василев спечели две поредни победи без да загуби сет, а за място на полуфиналите ще играе срещу Андрю Джонсън (САЩ).
Българинът поведе с 3:0 в първия сет, допусна изравняване при 3:3, но с още един пробив във гейм №12 спечели първата част със 7:5. Василев беше пробит още в първия гейм на втората част и я загуби с 4:6. Третата част премина без нито една възможност за пробив и така се стигна до тайбрек. В него Василев поведе с 9-7 точки и от първия си мачбол триумфира с победата.
По-късно днес Иван Иванов ще играе на осминафиналите на сингъл срещу Максимъс Дусолт (САЩ). Поставеният под №1 Иванов и шампион при юношите на Уимбълдън има две победи на турнира без да загуби сет.
Също тази вечер ще се играят и две срещи с българско участие в надпреварата на двойки.
Поставените под №4 при юношите Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) ще играят срещу американците Майкъл Антониус и Матис Фарзам.
Йоана Константинова и Рейна Гото (Япония) при девойките ще се изправят срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.
/МД/
