Гледал съм Христо Стоичков на видео, искам да играя с Испания на Световното догодина, заяви Алваро Мората преди утрешната Световна квалификация

Нападателят Алваро Мората говори пред медиите на националния стадион "Васил Левски" преди утрешната Световна квалификация България – Испания от група "Е" по пътя към първенството догодина в Северна Америка, но нито един български журналист не получи шанса да зададе въпрос относно мача. Мората изчака пресконференцията на селекционера Луис де ла Фуенте да завърши и едва тогава се качи на подиума.

Началото на срущата утре (4-и септември, четвъртък) е в 21:45 часа, а малко по-рано от същата група битка ще си дадат Грузия и Турция на стадиона в Тбилиси.

Въпросите към 32-годишния Мората, който е голмайстор на тима в момента с 37 попадения в 86 мача, се въртяха основно около възрастта му и смята ли, че ще бъде търсен за самите световни финали, както и за решението му да напусне турския Галатасарай – където игра през последната година, за да се върне в италианското първенство с екипа на Комо.

"Добре, доволен съм, с постоянното желание да играя, да допринеса за отбора. Имаме голямо желание да играем на Световноо първенство. Изглежда лесно да се класираш, но сме виждали отбори, които са пропускали да стигнат там, а никой не е очаквал. Физически се чувствам много добре", започна Мората.

След това го попитаха дали според него е в последния си цикъл в националния отбор, тъй като е на 32 години и само Дани Карвахал е по-възрастен от него в селекцията на Луис де ла Фуенте.

"Трудно мога да кажа дали е последен цикъл за мене. Понякога не знаеш какво следва утре. Но на първо място утре имаме важен мач, а и не се знае – може да се контузи човек. Нека гледаме утрешния ден просто. Аз имам голямо желание да се класираме и да играем на Световното, защото както вече казах – много често някои отбори не стигат до там".

След това последваха въпроси за клубната му кариера. Той напусна Галатасарай, като на заминаване от Истанбул е написал съобщение в инстаграм, което не е било прието добре. Мората осъзнал грешката си.

"Изтрих го, публиката и шефовете не заслужаваха. Разделихме се много добре с Галатасарай, но има много неща, които не могат да се разберат. Един футболист сам избира пътя си. Аз искам да бъда подготвен на най-високо ниво. Хората в Турция са изключително добронамерени, не мога да се оплача от живота си там. Отстъпките, които направих спрямо Галатасарай, аз направих този избор и то е защото искам да съм максимално добре подготвен и да участвам на Световното първенство".

Попитан дали се чувства важен, тъй като е единственият класически централен нападател, Мората отговори: "Не, не е така, имаме 5-6 човека, които могат да играят и да се заместват. За всички нас е добре – ние можем да направим три отбора. Всеки може – и феновете, и журналистите. Това е добра новина, защото идват нови и млади играчи. Имаме щастието да работим с изключително добър материал. Ако треньорът разчита на мене, ще бъда на Световното. Понякога мислиш едно, става друго. Няма проблем за мене и да седя на пейката, важното е, че съм част от отбора".

След това последва единственото питане към бившия футболист на Атлетико (Мадрид) дали е гледал мегазвездата на българския футбол Христо Стоичков, което е трудно да се повярва, че се е случвало, защото Мората е бил на 5 години през 1998-а година – последната на Стоичков с екипа на Барселона.

"Имам спомени от Христо Стоичков. Наблюдавал съм видеа с неговата игра. Както виждам, Стоичков е във форма", каза той. "Видях се с Димчо (б.а Димчо Пиличев) – бивш домакин на отбора, знаете го. Дойде да се видим в хотела".