Подробно търсене

"Изживявал съм страхотни моменти на националния стадион! Нека 40 хиляди утре да подкрепят България", призова легендата Христо Стоичков

Атанас Василев
"Изживявал съм страхотни моменти на националния стадион! Нека 40 хиляди утре да подкрепят България", призова легендата Христо Стоичков
"Изживявал съм страхотни моменти на националния стадион! Нека 40 хиляди утре да подкрепят България", призова легендата Христо Стоичков
БТА, София (3 септември 2025) Във Фензоната на стадион „Юнак“ гостува Христо Стоичков, където се провежда благотворителна фиеста „Заедно за децата“ на стадион “Юнак”, организирана от БФС и партньори. Снимка: Благой Кирилов/БТА (БТ)
София,  
03.09.2025 20:40
 (БТА)

Най-успешният български футболист Христо Стоичков очаква наследниците му в националния отбор да дадат всичко от себе си в утрешната Световна квалификация с Испания, въпреки безспорната класа на гостите.

Стоичков беше гост на благотворителна фиеста “Заедно за децата” на стадион “Юнак”, организирана от БФС и партньори. Над 250 момчета и момичета имаха щастието да се снимат с 59-годишната легенда и да получат автограф. Вчера на същото място бяха Красимир Балъков и Ивелин Попов, а след като прекара малко време във фен-зоната, Стоичков отиде към националния стадион и съпроводи испанския треньор Луис де ла Фуенте на пресконференцията, като двамата се оказаха и добри познати от времето в ла Лига. Де ла Фуенте е играл като ляв защитник за Атлетик (Билбао), Севиля и Алавес.

Мачът в четвъртък (4-и септември) от 21:45 часа на националния стадион "Васил Левски" се чака с огромен интерес, всички места са разпродадени и би трябвало да има около 40 хиляди зрители. Също така Испания – в момента европейски шампион и един от най-силните отбори в света, за първи път гостува в България в едва шестата среща между двете страни в историята.

"Изживявал съм страхотни моменти на този стадион! Това го искам – 40 хиляди, които ще дойдат утре, да са там заради България. Да подкрепят нашите деца, а не да подкрепят чужди отбори. Когато те подкрепят, винаги футболистът дава малко повече от себе си – друга е настройката.

Но знаем срещу какъв отбор играем. Испания има изключителен състав. Действително те са млади футболисти, но с голям опит в Ла лига, някои от тях са и европейски шампиони. Така че хората, които дойдат, ще бъде един плюс. Знаем, че ще бъде много трудно, но и в трудните моменти нещо сме изкарвали от самите себе си, за да направим малко по-труден мача за Испания. И все пак са 11 на 11.

Попитан ако той е треньор, какво би казал на сегашния отбор на България, легендарният номер 8 отговори: "Процесите са много дълги. Когато аз бях треньор, каквото са тренирали през седмицата, това ще покажат и по време на мача. Каквото можем да променим, ще го променим в хода на игра. Когато си концентриран, когато изпълниш указанията на треньора и всеки помага на другия, тогава е най-лесното. Аз мисля, че Илиан Илиев (б.а – националният селекционер на България) ще изкара най-доброто, което имаме – и от тука, и от Европа. За жалост, не са в такива силни клубове, във водещи клубове. Но в крайна сметка имат малко предимство да играят сряда – събота, а ритъмът е по-силен. И да се надяваме, че тези, които ще излязат на терена, от първата до последната минута ще дадат всичко от себе си. Може да спечелят, може и да загубят, но нека да си оставят сърцето за зрителите, които дойдат".

"Първо да защитим герба на България, да си защитим личното достойнство като футболисти и да подкрепим с играта, да дадем увереност. Така сме били ние, така продължава и след нас. Кой каквото може да даде от себе си и да не се плаши, че срещу нас е Испания. И мисля, че на Испания няма да им е толкова лесно, колкото си мислят. Аз винаги съм вярвал, независимо в какъв момент се намираме. Така беше и в моето време – 1988, 1990, 1992. И тогава дойде мачът във Франция – повярвахме си, че можем. Успяхме и вече всичко се подреди".

След той още веднъж призова за повече смелост футболистите и публиката, която ще подкрепя българските национали. "Аз лично никога не съм свивал байряка. Когато свиеш байрякa, герба го криеш. По-добре гербът да бъде отворен и каквото сабя покаже", завърши Стоичков.

/АВ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:16 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация