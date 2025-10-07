AA: Шефът на турското разузнаване заминава за Египет, за да участва в преговорите за мир в Газа

Подробно търсене

Николай Велев
Шефът на турското разузнаване Ибрахим Калин. Снимка: АП/Емрах Гюрел
Анкара ,  
07.10.2025 21:41
 (БТА)

Турска делегация, оглавявана от шефа на разузнаването Ибрахим Калън+, заминава за Египет, за да участва в насрочените за сряда преговори за прекратяване на войната в Газа, предаде Анадолската агенция.

Водещите въпроси, които ще се обсъждат утре в египетския курорт Шарм ел Шейх, ще включват спирането на огъня, размяната на израелски заложници и палестински затворници и доставката на хуманитарна помощ.

АА отбелязва, че преди това Калън ще срещне с представители на САЩ, Египет, Катар и "Хамас".

Преговорите в Египет станаха възможни, след като Израел и "Хамас" като цяло приеха мирния план на американския президент Доналд Тръмп.

Турция отдавна поддържа близки отношения "Хамас" и отказва да определи палестинската групировка като терористично движение, коментира Франс прес по повод новината за участието на турска делегация в утрешните преговори.

Очаква се в индиректните преговори между Израел и "Хамас" да се включи и американска делегация, начело със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

