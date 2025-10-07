Подробно търсене

Владимир Арангелов
В послание по повод годишнината от атаката на 7 октомври Нетаняху обеща да върне всички заложници от Газа
Израелският премиер Бенямин Нетаняху. Снимка: Nathan Howard чрез AP
Йерусалим,  
07.10.2025 23:09
 (БТА)
В послание по повод годишнината от атаката на „Хамас“ на 7 октомври израелският премиер Бенямин Нетаняху днес обеща да бъдат постигнати всички цели на войната в Газа, като се започне с освобождаването на заложниците, предаде Франс Прес.

„Намираме се в съдбовен, решаващ момент. Ще продължим да действаме за постигането на всички цели на войната - връщането на всички отвлечени, елиминирането на управлението на „Хамас“ и гарантирането, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел“, се казва в изявление на Нетаняху, публикувано от канцеларията му.

На фона на започналите вчера в Египет непреки преговори между израелското правителство и „Хамас“ за слагане на край на войната в Газа, изявлението на Нетаняху за „елиминирането на управлението на Хамас“ изглежда бележи промяна на позицията му в сравнение с неотдавнашни негови изявления, в които той поставяше за цел унищожаването на палестинското ислямистко движение, коментира АФП.

Свързани новини

07.10.2025 22:24

Ръководителят на делегацията на "Хамас", която участва в преговорите в Египет, поиска от Доналд Тръмп гаранции за мир в Газа

Ръководителят на делегацията на "Хамас", която участва в преговорите в Египет за спиране на огъня в ивицата Газа, заяви, че палестинското движение иска американският президент Доналд Тръмп и посредниците да предоставят "гаранции", че войната в
07.10.2025 22:11

Президентът на Израел нарече атаката на "Хамас" срещу Израел отпреди две години "ден, в който душата на Израел беше разкъсана"

Израелският президент Ицхак Херцог отбеляза днес втората годишнина от атаката на "Хамас" срещу Израел, наричайки я "ден, в който душата на Израел беше разкъсана“, предаде ДПА В послание, публикувано в „Екс“, Херцог заяви: „От дълбините на скръбта
07.10.2025 21:41

AA: Шефът на турското разузнаване заминава за Египет, за да участва в преговорите за мир в Газа

Турска делегация, оглавявана от шефа на разузнаването Ибрахим Калън+, заминава за Египет, за да участва в насрочените за сряда преговори за прекратяване на войната в Газа, предаде Анадолската агенция. Водещите въпроси, които ще се обсъждат утре в
07.10.2025 21:31

Мелони заяви, че за нея и за двама нейни министри е бил подаден сигнал в МНС за предполагаемо съучастничество в "геноцид" във връзка с израелската офанзива в Газа

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че за нея и за двама нейни министри е бил подаден сигнал в Международния наказателен съд за предполагаемо съучастничество в "геноцид" във връзка с израелската офанзива в Газа, предадоха Ройтерс и
07.10.2025 21:25

Министър-председателят на Катар ще се присъедини към преговорите в Египет

Министър-председателят на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани ще пътува до Египет утре, за да участва в продължаващите преговори, които целят прекратяването на войната в Газа и освобождаването на заложниците, съобщиха днес официалните власти
07.10.2025 20:44

Хавиер Милей подкрепи израелските действия в Газа

На голям стадион в аржентинската столица Буенос Айрес по време на представяне на новата си книга, президентът на Аржентина Хавиер Милей си спомни и за жертвите на атаката на „Хамас“ срещу Израел от 7 октомври 2023 г., предаде Асошиейтед прес. Милей
07.10.2025 19:31

Тръмп заяви, че е оптимист относно постигане на споразумение за мир в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е оптимист относно постигане на споразумение за мир в Газа, предадоха световните агенции. Той добави, че американски екип тъкмо е излетял, за да участва в преговорите, водени по този въпрос. През репортери в
07.10.2025 18:45

Думите на държавния секретар на Ватикана подкопават усилията за мир, заяви посолството на Израел във Ватикана

Думите на държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин подкопават усилията за мир, заяви днес посолството на Израел във Ватикана, визирайки силно критично изказване на Паролин относно войната в Газа, предаде АНСА. В интервю държавният секретар на
07.10.2025 17:45

Германският външен министър заяви, че е необходим мандат на ООН за разполагане на мироопазващи сили в ивицата Газа

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул заяви, че е необходим мандат на ООН за разполагане на международни сили за гарантиране на мира в ивицата Газа, предаде ДПА. "Разбира се, има нужда от сили за сигурност, които да бъдат разположени
07.10.2025 17:45

Израелската армия прехвана три дрона в района на град Ейлат, изстреляни от територията на Йемен

Израелските сили за отбрана прехванаха три дрона в рамките на 30 минути над района на град Ейлат в Южен Израел, предаде ДПА. Те са били изстреляни от територията на Йемен, заяви говорител на израелската армия.  По-рано през деня сирени за въздушна
07.10.2025 16:52

"Хамас" заяви, че нападението на 7 октомври 2023 г. е било "исторически отговор"

Нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. беше "исторически отговор" на действията на Израел, заяви Фаузи Бархум, високопоставен представител на "Хамас", в деня, в който Израел отбелязва втората годишнина от тази атака, при която загинаха над
07.10.2025 15:47

Израел трябваше вече да е прекратил военните си операции, ако наистина подкрепя плана на Тръмп, заяви Доха

Израел трябваше да е спрял военните си операции на палестинска територия, съгласно плана на американския президент Доналд Тръмп, заявиха днес от Министерството на външните работи на Катар – страна посредник в преговорите за прекратяването на войната
07.10.2025 14:08

Послания в подкрепа на Палестина се появиха на стените на местен парламент в Германия в деня на втората годишнина от нападението на "Хамас" срещу Израел

Призиви в подкрепа на Палестина бяха изрисувани със спрей върху сградата на парламента на провинция Шлезвиг Холщайн в град Кил навръх втората годишнина от атаките на 7 октомври 2023 г. срещу Израел, предаде говорител на полицията, цитиран от ДПА.

