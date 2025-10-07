Президентът на Израел нарече атаката на "Хамас" срещу Израел отпреди две години "ден, в който душата на Израел беше разкъсана"

Израелският президент Ицхак Херцог отбеляза днес втората годишнина от атаката на "Хамас" срещу Израел, наричайки я "ден, в който душата на Израел беше разкъсана“, предаде ДПА

В послание, публикувано в „Екс“, Херцог заяви: „От дълбините на скръбта черпим сила; от пепелта на трагедията градим обновление“.

Той описа историята на Израел като история на издръжливост, на народ, „който никога няма да се предаде, никога няма да се откаже и никога няма да спре да вярва, че светлината ще победи мрака“.

Обръщайки се към 48-те заложници, които все още са държани от „Хамас“ в Газа, Херцог обеща: „Няма да спрем, няма да мълчим, докато всички 48 заложници не се приберат у дома“.

Херцог също така осъди това, което нарече „приливна вълна“ от антисемитизъм, заливаща света, и подчерта, че Израел застава рамо до рамо с еврейските общности по целия свят.

Гледайки напред, той изрази надежда, че „от болката на тези години може да се роди нова ера на сътрудничество и на споделено благоденствие“.

Той благодари на международните партньори и съюзници на Израел за посланията на солидарност по повод годишнината, включително на президента на САЩ Доналд Тръмп, за когото каза, че е проявил „невероятните усилия“ да върне заложниците у дома и да насърчи мира в Близкия изток.

На 7 октомври 2023 г. атаката, ръководена от „Хамас“, бяха убити 1200 души, а над 250 бяха отвлечени от Израел в Газа.