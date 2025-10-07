Хунтата в Буркина Фасо твърди, че е арестувала членове на неправителствени организации, включително трима европейци, за „шпионаж“

Управляващата хунта в Буркина Фасо обяви днес, че е арестувала осем членове на неправителствената организация „ИНСО (INSO), чиято дейност е свързана с хуманитарна сигурност, включително трима европейски граждани, един французин, един с двойно френско-сенегалско гражданство и един чех, обвинени в „шпионаж и държавна измяна“, предаде Франс прес.

Според министъра на вътрешната сигурност на Буркина Фасо Махамаду Сана, арестуваните включват директорът на местния клон на НПО-то, неговият заместник, както и заместник-генералният директор на организацията, базирана в Хага (Нидерландия), както и един гражданин на Мали и четирима граждани на Буркина Фасо.