Подробно търсене

Хунтата в Буркина Фасо твърди, че е арестувала членове на неправителствени организации, включително трима европейци, за „шпионаж“

Денис Киров
Хунтата в Буркина Фасо твърди, че е арестувала членове на неправителствени организации, включително трима европейци, за „шпионаж“
Хунтата в Буркина Фасо твърди, че е арестувала членове на неправителствени организации, включително трима европейци, за „шпионаж“
Лидерът на хунтата в Буркина Фасо Ибрахим Траоре участва в церемония в Уагадугу, Буркина Фасо, 15 октомври 2022 г. / Снимка: AP Photo/Kilaye Bationo
Абиджан,  
07.10.2025 22:16
 (БТА)

Управляващата хунта в Буркина Фасо обяви днес, че е арестувала осем членове на неправителствената организация „ИНСО (INSO), чиято дейност е свързана с хуманитарна сигурност, включително трима европейски граждани, един французин, един с двойно френско-сенегалско гражданство и един чех, обвинени в „шпионаж и държавна измяна“, предаде Франс прес.

Според министъра на вътрешната сигурност на Буркина Фасо Махамаду Сана, арестуваните включват директорът на местния клон на НПО-то, неговият заместник, както и заместник-генералният директор на организацията, базирана в Хага (Нидерландия), както и един гражданин на Мали и четирима граждани на Буркина Фасо.

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:07 на 08.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация