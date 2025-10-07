ВНА: Виетнамски и френски пристанищни градове установиха приятелски отношения на сътрудничество

Заместник-председателят на Народния комитет на виетнамския град Да Нанг Тран Нам Хунг и кметът на френския град Хавър Едуар Филип подписаха Меморандум за разбирателство (МзР) между двата пристанищни града, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Съгласно споразумението, подписано в Хавър, двата града се ангажират да засилят сътрудничеството в областта на икономиката, логистиката, градското и пристанищното планиране, иновациите, висшето образование и туризма, като поставят акцент върху популяризирането и използването на тяхното културно, художествено и историческо наследство.

Като град, признат за „интелигентен пристанищен град“, Хавър ще сподели своя опит в управлението на пристанищата и дигиталната трансформация с Да Нанг, който разработва модерно дълбоководно пристанище и се стреми да се превърне във водещ регионален морски и логистичен център.

В областта на иновациите, предприятията и организациите от Хавър, включително „Соже“ (Soget), „Тоут“ (Towt), „Ложиве Франс“ (Logivet France) и „Сийфриго“ (Seafrigo), се ангажираха да засилят сътрудничеството чрез споделяне на знания, технологичен обмен и зелени иновации, подкрепяйки екологичния преход и устойчивото развитие на двата града.

Що се отнася до висшето образование, двата града се стремят да разширят настоящите си академични партньорства. През последните две години техните университети поддържат активно сътрудничество чрез студентски обмен и съвместни изследователски програми в областта на морските и пристанищните изследвания. Всяка година около 20 виетнамски студенти кандидатстват за обучение в Университета в Хавър.

След церемонията по подписване на Меморандума делегацията от Да Нанг проведе работни срещи с представители на бизнеса, инвеститори в морските индустрии, логистични компании и представители на местни университети. Ръководителите на града изразиха намерението си да засилят връзките си с френски партньори, за да насърчат сътрудничеството в промишлеността, търговията, иновациите, стартъпите и развитието на финансови центрове.

По-рано по време на пътуването си до Франция делегацията посети и виетнамското посолство в страната, където се срещна с посланик Дин Тоан Тханг и поиска подкрепа за насърчаване на двустранното сътрудничество и подпомагане на връзките с френски партньори, търсещи инвестиционни възможности в Да Нанг.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)