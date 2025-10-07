МИНА: Общото потребление на енергия от домакинствата в Черна гора възлиза на 12 1700 тераджаула през 2024 г.

Общото потребление на енергия от домакинствата в Черна гора, изразено в тераджаули (TJ), възлиза на 12 170 TJ през 2024 г., предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на данни на статистическия институт на страната (Монстат).

Най-голям дял по отношение на енергийните източници е отчетен за дървата за огрев с 5 630 TJ, следвани от електроенергията с 5 580 TJ, което показва еднаква важност на тези енергийни източници за домакинствата.

„Дървесните пелети и брикети участват със 743,5 TJ, докато всички останали енергийни източници, включително дървесни стърготини и дървесни остатъци, въглища, дървени въглища, мазут, въглищни брикети и екстра леко отоплително масло, заедно формират 1,8% от общото потребление на енергия в домакинствата“, се казва в прессъобщение на Монстат.

Най-високото потребление по общини е регистрирано в Подгорица с 2630 TJ, следвано от Никшич с 1340 TJ и Биело Поле с 933,7 TJ.

От друга страна, най-ниското потребление е регистрирано в Плужине (60,3 TJ) и Шавник (44,7 TJ).

Във физически единици домакинствата в Черна гора са консумирали общо 1550 гигаватчаса (GWh) електроенергия миналата година, 613 230 кубически метра дърва за огрев и 44 130 тона дървесни пелети и брикети.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)