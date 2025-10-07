Подробно търсене

Путин каза, че Русия е превзела 5000 квадратни километра в Украйна през тази година

Светослав Танчев
Путин каза, че Русия е превзела 5000 квадратни километра в Украйна през тази година
Путин каза, че Русия е превзела 5000 квадратни километра в Украйна през тази година
Руският президент Владимир Путин. Снимка: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Санкт Петербург,  
07.10.2025 22:23
 (БТА)
Етикети

Руският президент Владимир Путин каза днес, че въоръжените сили на Русия са превзели от началото на тази година почти 5000 квадратни километра и установили контрол над 212 населени пункта в Украйна, съобщиха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на негово изявление на среща с ръководството на министерството на отбраната и генералния щаб на руската армия в Санкт Петербург. По думите на руския лидер Москва е запазила пълна стратегическа инициатива на бойното поле.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Путин, който на рождения си ден работи в родния си град Санкт Петербург, е изслушал по време на срещата с висшите военни командири доклад за оперативната обстановка в зоната на така наречената специална военна операция.

Според руския президент въпреки опитите за съпротива, въоръжените сили на Украйна отстъпват по цялата фронтова линия.

По думите му желанието на жителите на Донбас и Новорусия да свържат бъдещето си с Русия е доказало, че решенията, взети през февруари 2022 г., са били правилни.

А Киев, който се стреми да демонстрира поне някакви успехи пред своите покровители от Запада, нанася удари по мирни обекти на Русия, каза още Путин.

/ГГ/

Свързани новини

07.10.2025 18:36

Латвия продължи срока, през който нощем небето по източните ѝ граници с Русия и Беларус ще бъде затворено

Латвия ще продължи за неопределен период от време срока на затваряне на въздушното си пространство през нощта по източните си граници с Русия и Беларус, съобщи днес латвийското Министерство на отбраната и изтъкна, че това се прави от съображения за
07.10.2025 17:32

Контролирани от Москва части от Запорожка и Херсонска област останаха без ток след украинска атака с дронове, съобщиха проруските власти

Контролираната от Русия част от украинската Запорожка област остана без електричество след украинска атака с дронове, предаде Ройтерс, като се позова на назначения от Москва губернатор Евгений Балицки. "В резултат на поредния удар от страна на
07.10.2025 17:07

Руските власти съобщиха за първа атака с дронове в сибирския град Тюмен

Дронове са атакували промишлен обект в сибирския град Тюмен, съобщи Франс прес, позовавайки се на местните власти. Това е първи подобен инцидент в града, който e на над 1800 километра от Украйна. Руските регионални власти съобщиха в "Телеграм", че
07.10.2025 15:46

Русия заяви, че украински дрон се е разбил в АЕЦ във Воронежка област, без да причини щети

Украински дрон се е опитал да нападне атомна електроцентрала в руската Воронежка област, която граничи с Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС, като цитират изявление на Росенергоатом. Дрон се е разбил тази нощ в охладителна кула на централата, без да
07.10.2025 13:46

Украйна заяви, че Русия умишлено затруднява ремонтните дейности около Запорожката АЕЦ и създава рискове

Министерството на външните работи на Украйна строго осъди бомбардировките на Руската федерация около запорожката АЕЦ, като подчерта че те са част от умишлена стратегия за спиране на ремонтните дейности, предаде Укринформ.
07.10.2025 02:38

Украинският град Харков е подложен на масирана руска въздушна атака

Украинският град Харков е подложен на масирана руска въздушна атака, предаде агенция УНИАН.Ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов съобщи, че в града се чуват мощни експлозии, а в някои квартали има спирания на електричеството.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:07 на 08.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация