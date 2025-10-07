ХИНА: Хърватия отчита над 5% ръст на приходите от туризма през септември, министърът на туризма прогнозира рекордна година

Туристическият сектор на Хърватия отчита над 5% ръст на приходите, пристиганията и нощувките през септември в сравнение с миналата година, което е знак за силен следсезон и вероятно рекордна година, каза днес министърът на туризма и спорта Тончи Главина, цитиран от агенция ХИНА.

Преди началото на конференцията „Може ли Хърватия да има устойчив туризъм?“ в Университета „Алгебра Бернайс“ (Algebra Bernays) в Загреб Главина каза, че броят на туристите се е увеличил с около 2%, а на нощувките – с 1% досега тази година, като растежът е обусловен от предсезона и продължава и през есента.

Той посочи Истрия като регион „шампион“ за септември, а силни резултати се наблюдават и в Кварнер, Далмация и континентална Хърватия.

Спортните и туристически събития, подкрепени от министерството и Хърватския национален туристически съвет, са генерирали около 100 000 нощувки, което е спомогнало за намаляване на сезонността и е подпомогнало целогодишния туризъм, каза Главина.

Той добави, че целта на правителството е да увеличи трафика, приходите и рентабилността извън сезона чрез балансирано развитие на туризма в цялата страна.

Коментирайки критиките, че предложеният закон за пространствено планиране може да навреди на луксозния туризъм, Главина каза, че общественото обсъждане току-що е приключило и правителството ще съгласува позициите си, преди да внесе законопроекта в парламента. „Окончателната версия ще служи на интересите на хърватския туризъм и всички негови заинтересовани страни“, каза той.

Конференцията беше организирана от Хърватското дружество за корпоративно управление и мениджмънт.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)