В Рим са се срещнали племенникът на международно признатия премиер на Либия и синът на силния човек на либийския Изток, съобщава АНСА

Племенникът на международно признатия премиер на Либия Абдел Хамид Дбейба – Ибрахим Дбейба, се срещна в Рим с племенника на силния човек на либийския Изток Халифа Хафтар – Саддам Хафтар, предаде АНСА. Срещата, провела се вчера, се вписва в усилията за национално помирение в Либия, заявиха либийски източници.

Двамата либийски представители са се срещнали и със специалния пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток Масад Булос. Булос проведе среща днес и с външния министър на Италия Антонио Таяни, която е била фокусирана върху стабилността на Средиземно море и на Близкия изток в светлината на наскорошните развития в региона

Таяни е подчертал стратегическата важност на Либия за европейската и международната сигурност и е потвърдил желанието за засилване на сътрудничеството със страните на произход и на транзит на мигранти от Северна Африка и Сахел към Европа. Двамата са говорили и за стабилността на Африканския рог, за Ливан и за италианския „План Матеи“ за Африка.

Булос е поканен и сред ораторите на форума "Средиземноморски диалози", който ще се проведе в Неапол от 15 до 17 октомври.