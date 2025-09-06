Руският министър на отбраната Андрей Белоусов се срещна с началника на генералния щаб на Либийската национална армия Халед Хафтар

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов се срещна с либийския военен командир Халед Хафтар, предаде Ройтерс.

Двамата министри са обсъдили двустранните отношения и ситуацията в Северна Африка.

„По време на разговорите бяха засегнати актуалните въпроси на руско-либийските отношения. Страните обсъдиха и ключови въпроси от развитието на ситуацията в Северна Африка“, се казва в изявление на руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

По време на срещата руският военен министър поздрави Хафтар за назначаването му на поста началник на Генералния щаб на Либийската национална армия и присъждането на военно звание генерал-полковник.

„Разбира се, това е признание за вашия голям принос за укрепване на отбранителната способност на страната“, заяви Белоусов.

Руският министър на отбраната поздрави и брата на началника на Генералния щаб на Либийската национална армия Саддам Хафтар с назначаването му за заместник-командващ на Либийската национална армия и присъждането на военно звание генерал-полковник. Той пожела добро здраве и успех на командира на Либийската национална армия, маршал Халифа Хафтар.

Белоусов отбеляза, че преговорите се провеждат като продължение на срещата между руския президент Владимир Путин и Халифа Хафтар, която се проведе на 9 май.

На свой ред генерал-полковник Халед Хафтар благодари на Белоусов за топлото посрещане и му пожела постигане на неговите целите и задачите.

„Това посещение е много полезно за нас. Успяхме да оценим значителния принос на Руската федерация за осигуряване на глобалната стабилност“, подчерта той.