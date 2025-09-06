Подробно търсене

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов се срещна с началника на генералния щаб на Либийската национална армия Халед Хафтар

Александър Евстатиев
Руският министър на отбраната Андрей Белоусов се срещна с началника на генералния щаб на Либийската национална армия Халед Хафтар
Руският министър на отбраната Андрей Белоусов се срещна с началника на генералния щаб на Либийската национална армия Халед Хафтар
Руският министър на отбраната Андрей Белоусов. Снимка: АП
Москва,  
06.09.2025 02:45
 (БТА)

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов се срещна с либийския военен командир Халед Хафтар, предаде Ройтерс.

Двамата министри са обсъдили двустранните отношения и ситуацията в Северна Африка.

„По време на разговорите бяха засегнати актуалните въпроси на руско-либийските отношения. Страните обсъдиха и ключови въпроси от развитието на ситуацията в Северна Африка“, се казва в изявление на руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

По време на срещата руският военен министър поздрави Хафтар за назначаването му на поста началник на Генералния щаб на Либийската национална армия и присъждането на военно звание генерал-полковник. 

„Разбира се, това е признание за вашия голям принос за укрепване на отбранителната способност на страната“, заяви Белоусов.

Руският министър на отбраната поздрави и брата на началника на Генералния щаб на Либийската национална армия Саддам Хафтар с назначаването му за заместник-командващ на Либийската национална армия и присъждането на военно звание генерал-полковник. Той пожела добро здраве и успех на командира на Либийската национална армия, маршал Халифа Хафтар.

Белоусов отбеляза, че преговорите се провеждат като продължение на срещата между руския президент Владимир Путин и Халифа Хафтар, която се проведе на 9 май.

На свой ред генерал-полковник Халед Хафтар благодари на Белоусов за топлото посрещане и му пожела постигане на неговите целите и задачите. 

„Това посещение е много полезно за нас. Успяхме да оценим значителния принос на Руската федерация за осигуряване на глобалната стабилност“, подчерта той.

/ВС/

Свързани новини

03.09.2025 20:26

В Рим са се срещнали племенникът на международно признатия премиер на Либия и синът на силния човек на либийския Изток, съобщава АНСА

Племенникът на международно признатия премиер на Либия Абдел Хамид Дбейба – Ибрахим Дбейба, се срещна в Рим с племенника на силния човек на либийския Изток Халифа Хафтар – Саддам Хафтар, предаде АНСА. Срещата, провела се вчера, се вписва в усилията
25.08.2025 18:00

Директорът на турското разузнаване се срещна в Бенгази с командира на Либийската национална армия генерал Халифа Хафтар

Директорът на турската разузнавателна служба МИТ Ибрахим Калън се срещна в Бенгази с командира на Либийската национална армия (ЛНА) генерал Халифа Хафтар, който контролира Източна Либия, в град Бенгази, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.
16.08.2025 17:43

Напрегнато начало на местните избори в Либия

Стотици хиляди либийци днес гласуват на местни избори в около 50 града, включително в столицата Триполи, след инциденти и нередности, които принудиха Висшата национална избирателна комисия (HNEC) да отложи гласуването в някои избирателни секции, съобщи агенция Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:08 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация