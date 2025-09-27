Липсата на решение на либийския проблем може да доведе до нова криза в Средиземноморието, заяви пратеничката на ООН за Либия

Подробно търсене

Асен Георгиев
Хана Тете в централата на ООН, 2016 г. Снимка: АП/Mary Altaffer.
Москва,  
27.09.2025 19:20
 (БТА)

Липсата на взаимодействие от страна на международната общност в опитите да се намери решение на ситуацията в Либия може да доведе до нова криза в Средиземноморския регион и други африкански страни. Това заяви специалната представителка на генералния секретар на ООН за Либия, ганайката Хана Тете, в интервю за ТАСС.

През лятото на тази година се проведе първото от 2011 г. заседание на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз на най-високо равнище по либийския въпрос, на което Тете направи изявления относно ситуацията в страната. Въз основа на консултации с населението мисията на ООН предложи пътна карта, която впоследствие беше критикувана, като се стигна дори до призиви за закриване на офиса на ООН в Либия.

"Мнозина в Либия смятат, че запазването на статуквото е най-доброто, на което може да разчита страната", отбеляза Тете. "Въпреки това считам, че ако международната общност не взаимодейства с Либия и ситуацията доведе до нейния фактически разпад или разделяне на различни автономни региони, това ще създаде проблеми не само за самата Либия, но и за по-широките африкански и средиземноморски региони", допълни тя.

Произвеждането на национални избори в Либия ще бъде възможно в рамките на 12-18 месеца при реализацията на пътната карта на ООН за разрешаване на либийската криза, смята Тете. Тя изрази и надежда, че САЩ ще координират с организацията стъпките по отношение на Либия.

Русия има значително влияние върху политическото ръководство на Либия и играе важна роля в уреждането на вътрешната криза, подчерта Тете. Тя сподели, че в средата на септември е пристигнала на посещение в Москва за консултации с заместник-министъра на външните работи на РФ Сергей Вершинин относно ситуацията в Либия.

"Русия, като една от петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, а също и като страна, която в продължение на десетилетия е имала присъствие в Либия и връзки с тази страна, е не само важен международен играч, но и държава, която оказва значително влияние върху политическото ръководство на Либия", добави Тете.

