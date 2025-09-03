Оже-Алиасим елиминира Де Минор и за втори път в кариерата си ще играе полуфинал на Откритото първенство на САЩ

site.btaОже-Алиасим елиминира Де Минор и за втори път в кариерата си ще играе полуфинал на Откритото първенство на САЩ
Четири години след като достигна първия си голям полуфинал на Откритото първенство на САЩ през 2021 година, Феликс Оже-Алиасим отново е сред най-добрите четирима в Ню Йорк, този път благодарение на вдъхновяващ обрат срещу осмия поставен австралиец Алекс де Минор.
Канадският тенисист показа завидно хладнокръвие в ключовите моменти и стигна до победа с 4:6, 7:6 (7), 7:5, 7:6 (4) за 4 часа и 13 минути игра.
27-годишният канадец направи 22 аса, 11 двойни грешки и 4 реализирани точки за пробив от 9.
Оже-Алиасим беше на прага да изостава с два сет, след като отстъпи в първия с 4:6, а във втория спаси един сетбол, преди да вземе тайбрека с 9:7 и да изравни след завладяващ 85-минутен втори сет.
Кападецът имаше нова стресова ситуация в четвъртия сет, в който губеше с 1:4, а при 3:5 успя да направи пробив на нула. Стигна се до нов тайбрек, в който преобладаваха грешките, но канадецът се наложи със 7:4 и спечели мача.
Във втория си полуфинал от Големия шлем Оже-Алиасим очаква победителя от последния четвъртфинал в мъжката схема между действащия шампион от Италия Яник Синер и сънародника му Лоренцо Музети.
В другия полуфинал ще играят Новак Джокович и Карлос Алкарас.
Алекс Де Минор продължава да няма полуфинал от Големия шлем, като има шест загуби в четвъртфиналната фаза.
/МД/
