Тунис нарече "неоправдано убийство" неутрализирането на тунизиеца, който като наръга с нож петима души в Марсилия

Любомир Мартинов
Снимката е от предишно нападение с нож в Марсилия. (AP Photo/Jean-Francois Badias)
Тунис,  
04.09.2025 00:52
 (БТА)

Тунис нарече "неоправдано убийство" смъртта на свой гражданин, който извърши нападение с нож Марсилия и бе убит от полицията, предаде АФП.

Министерството на външните работи на северноафриканската страна поиска да бъде извършено бързо разследване във Франция и връчи протестна нота на френския шарже д'афер в Тунис.

 

