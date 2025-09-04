Тунис нарече "неоправдано убийство" неутрализирането на тунизиеца, който като наръга с нож петима души в Марсилия

Тунис нарече "неоправдано убийство" смъртта на свой гражданин, който извърши нападение с нож Марсилия и бе убит от полицията, предаде АФП.

Министерството на външните работи на северноафриканската страна поиска да бъде извършено бързо разследване във Франция и връчи протестна нота на френския шарже д'афер в Тунис.