Тунис нарече "неоправдано убийство" неутрализирането на тунизиеца, който като наръга с нож петима души в Марсилия
Тунис нарече "неоправдано убийство" смъртта на свой гражданин, който извърши нападение с нож Марсилия и бе убит от полицията, предаде АФП.
Министерството на външните работи на северноафриканската страна поиска да бъде извършено бързо разследване във Франция и връчи протестна нота на френския шарже д'афер в Тунис.
