Група "Рейдиохед" оповести турне след 7-годишно отсъствие

След лято, белязано от събирането на "Оейзис", още една обичана британска рок банда се готви да се завърне на сцената след 7-годишно отсъствие - "Рейдиохед", предаде Асошиейтед прес.

Групата, съставена от вокалиста Том Йорк, китариста и клавирист Джони Грийнуд, китариста Ед О'Брайън, басиста Колин Грийнуд и барабаниста Фил Селуей, има планирани 20 шоута в пет града в Европа - Мадрид, Болоня, Лондон, Копенхаген и Берлин през ноември и декември. Те ще изнесат по четири концерта във всеки град.

"Рейдиохед" за последно бяха на турне през 2018 г. в подкрепа на албума си от 2016 г. A Moon Shaped Pool. Не е ясно дали групата подготвя ново издание с оригинални песни, но по-рано този месец Том Йорк и компания обявиха нов концертен албум, озаглавен Hail to the Thief - Live Recordings 2003-2009, който ще излезе на 31 октомври.

"Миналата година се събрахме да репетираме, просто за забавление. След 7-годишна пауза беше наистина хубаво да свирим и да се свържем отново с музикалната идентичност, която се е запечатала дълбоко в нас петимата", казва Фил Селуей.

Барабанистът допълва, че засега планират само тези дати, но никой не знае "докъде може да стигне всичко това".

Регистрацията за билети започва в петък на Radiohead.com и ще продължи 60 часа. Редовната продажба на билети ще започне седмица по-късно, на 15 септември.

В годините след последното си турне членовете на "Рейдиохед" бяха заети с различни проекти. Том Йорк и Джони Грийнуд сформираха група "Смайл", която издаде три албума. Колин Грийнуд се присъедини към групата на Ник Кейв. О'Брайън издаде дебютния си соло албум Earth през 2020 г., а през 2023 г. Селуей се завърна с трети самостоятелен албум, озаглавен Strange Dance.