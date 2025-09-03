Подробно търсене

Изложбата „Скрит модернизъм“ се открива утре във виенския музей „Леополд“

Михаил Евлогиев
Изложбата „Скрит модернизъм“ се открива утре във виенския музей „Леополд“
Изложбата „Скрит модернизъм“ се открива утре във виенския музей „Леополд“
Централна улица във Виена Снимка: AP/Theresa Whey
Виена,  
03.09.2025 20:33
 (БТА)

Изложбата „Скрит модернизъм“ се открива утре, 4 септември, в музея „Леополд“ във Виена, съобщава АПА.

Експозицията е посветена на езотерични идеологии и движения от началото на XX век, стремящи се да създадат „новия човек“ в противовес на доминиращия рационализъм на епохата, информират от музея.

Голямата есенна изложба разглежда не толкова стилистични особености, колкото културната история на едно време, изпълнено с предчувствие за катаклизъм. Тя представя онези, които се противопоставят на материализма, доверието в науката и вярата в прогреса. Сред изследваните фигури са окултисти, спиритуалисти, реформатори на живота, както и проторасистки гурута.

Кураторите Матиас Дусини и Иван Ристич подчертават, че разнообразните концепции за „новия човек“, създавани като контрамодел на хиперрационализма, впоследствие се превръщат в основа на фашизма. „Изложбата цели да покаже именно тази амбивалентност“, казва Дусини. Обща нишка за много от тези движения са философията на Фридрих Ницше и музиката на Рихард Вагнер – възприеман едновременно като визионер на пацифизма с „Парсифал“ и като пионер на вегетарианството.

„Не заемаме страна, а представяме пълното разнообразие на епохата“, подчертават кураторите. Те извеждат на преден план т.нар. оф-движение – обединяващо женското движение, антиколониализма, борците за правата на животните, както и националистически и антисемитски мислители. Един от ключовите представители е художникът Карл Вилхелм Дифенбах – не само създател на нови художествени образи, но и основател на комуна. „Комуната Дифенбах е нещо като първичната супа на модерността“, отбелязва Дусини. В нея намират място ясновидци, социални реформатори като Мари Ланг и спиритуалисти като Гертруда Хонзатко-Медиз.

Стилистично изложбата е също толкова пъстра: минималистичните абстракции на Ерих Малина съжителстват с експресивните цветни платна на Георг Юнг и мрачните видения на Дифенбах. Вдъхновените от Вагнер картини на Ханс Макарт се излагат редом със сецесионистите – апологети на концепцията Gesamtkunstwerk („Цялостно произведение на изкуството“). Място намират и автори като Рихард Герстл и Егон Шиле. „Целта е да се разбере как отделните феномени се преплитат“, обобщава Иван Ристич.

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:17 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация