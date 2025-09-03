Десетото юбилейно издание на "Beerфест" в Стара Загора събра множество любители на музиката и качественото пиво

Десетото юбилейно издание на станалия традиционен петдневен "Beerфест" в Стара Загора събра множество любители на музиката, качественото пиво и мезетата в парк "Загорка" по време на откриването на феста тази вечер.

"Здравейте приятели на Бирфест - Стара Загора, здравейте на десетото юбилейно издание на нашия любим фестивал", с тези думи заместник-кметът на община Стара Загора Милена Желева приветства присъстващите. "Десет години Община Стара Загора заедно със "Загорка" АД като съорганизатори се радваме, че пълним сцени и поляни и че всички вие се забавлявате", каза тя и допълни, че всяка една година от тези десет издания са уникални сами по себе си. Желева припомни, че в началото форумът се провеждаше в центъра на Стара Загора - парк "Пети октомври", „малко по-малко там ни стана тясно“ и от няколко години се разшири в парк "Загорка".

"Добре дошли на нашия фестивал. Много се гордея, че вече десета година ние успяваме да направим този фестивал, заедно с нашите партньори", каза по време на официалното откриване изпълнителният директор на пивоварната Олга Лавренова.

Специална изненада към посетителите е сладолед с вкус на бира. По време на първата фестивална вечер на специално изградената сцена се качиха Тино, Роби и група "Молец". На откритата сцена в парк "Загорка" до 7 септември старозагорци и гостите на града ще могат да се насладят на още любими български и чужди хитове, изпълнени на живо.

Утре вечер, 4 септември, ще бъде посветена на рока – на сцената ще излязат Downtown, "Обратен ефект" и D2. На 5 септември акцентът ще падне върху хип-хоп и трап ритмите с изпълнения на Theo, INI, Dim4ou, Emil TRF и V:RGO. Празничната вечер на 6 септември ще пренесе публиката в атмосферата на 90-те години с Gocata, DJ Alex, Румънеца и Енчев, а специален гост ще бъде международната звезда Nana.

Финалната вечер на 7 септември ще започне с концерт на учениците от НУМСИ "Христина Морфова" – Стара Загора с песни на Майкъл Джексън, след тях ще свири група P.I.F., а големият завършек ще бъде със Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени".

И тази година присъстващите ще могат да се потопят в атмосферата на различни тематични кътове, а входът за всяка от музикалните вечери е свободен. По традиция организаторите на бирфеста са осигурили специална безплатна автобусна линия. Автобусите ще се движат по маршрут до и от парк "Загорка" в часовете от 20:30 до 23:30 ч.