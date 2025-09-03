Камери на Националното тол управление са подали към полицията в Шумен 94 сигнала за движение в лентата за принудително спиране на „Хемус“

В сектора „Пътна полиция“ към Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен от камерите на Националното тол управление са получени 94 сигнала за нарушения, свързани с движението на автомобили в лентата за принудително спиране от началото на август до момента на участъка от автомагистрала (АМ) „Хемус“, преминаващ през територията на областта, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

По случаите са образувани административно-наказателни преписки. Законът предвижда за подобни нарушения санкция лишаване от правоуправление за срок от един месец и парична глоба в размер на 1000 лева, припомнят от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен.

Около 460 катастрофи са регистрирани от началото на 2025 г. в Шуменско до 1 септември, при които са загинали петима участници в пътното движение, а при 162 тежки катастрофи в областта през 2024 г. са загинали 11 и са ранени 183 участници в движението.