Избирателите в Ямайка се отправят към урните в момент, когато островът е обхванат от корупция, неравенство и икономически проблеми

Пред избирателните секции в Ямайка днес се образуваха дълги опашки от избиратели, чакащи да гласуват на избори, които биха могли да бъдат преломен момент за острова, обхванат от корупция, неравенство и икономически проблеми, предаде Асошиейтед Прес.

Премиерът Андрю Холнес от Лейбъристката партия на Ямайка се опитва да си осигури трети мандат и се изправя срещу съперника си Марк Голдинг - адвокат и дългогодишен лидер на Народната национална партия.

Прогресивната партия на Ямайка и партията "Конгрес на обединените независими" също се очаква да получат подкрепа.

Девет независими кандидати също са регистрирани в различни избирателни райони.

Малко повече от два милиона регистрирани избиратели имат право на глас на острова с население от 2,8 милиона души, въпреки че през последните години избирателната активност е ниска, отбелязва АП.