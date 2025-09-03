Подробно търсене

Избирателите в Ямайка се отправят към урните в момент, когато островът е обхванат от корупция, неравенство и икономически проблеми

Владимир Арангелов
Избиратели чакат днес на опашка да гласуват в столицата на Ямайка Кингстън. Снимка: AP/Collin Reid
Кингстън,  
03.09.2025 22:27
 (БТА)

Пред избирателните секции в Ямайка днес се образуваха дълги опашки от избиратели, чакащи да гласуват на избори, които биха могли да бъдат преломен момент за острова, обхванат от корупция, неравенство и икономически проблеми, предаде Асошиейтед Прес.

Премиерът Андрю Холнес от Лейбъристката партия на Ямайка се опитва да си осигури трети мандат и се изправя срещу съперника си Марк Голдинг - адвокат и дългогодишен лидер на Народната национална партия.

Прогресивната партия на Ямайка и партията "Конгрес на обединените независими" също се очаква да получат подкрепа.

Девет независими кандидати също са регистрирани в различни избирателни райони.

Малко повече от два милиона регистрирани избиратели имат право на глас на острова с население от 2,8 милиона души, въпреки че през последните години избирателната активност е ниска, отбелязва АП.

/СХТ/

Към 22:48 на 03.09.2025 Новините от днес

