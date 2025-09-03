Приключи протестното шествие в София в подкрепа на върховенството на правото. То е под наслов „Отпор срещу диктатурата“ и е организирано от инициатива „Правосъдие за всеки“.

Шествието тръгна от Съдебната палата и мина през Народното събрание, след което продължи към централата на “ДПС - Ново начало”, където протестиращите се спряха. Там те скандираха “Пеевски позор, оставка и затвор”.

После протестиращите стигнаха до Орлов мост, където блокираха движението за кратко преди края на шествието.

Гражданите настояха за възстановяване на демокрацията и „освобождаване на превзетата съдебна власт“. Те се обявиха също за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.