Приключи протестното шествие в София в подкрепа на върховенството на правото

Йоана Христова
Протестно шествие под надслов „Отпор срещу диктатурата“, организирано от инициативата „Правосъдие за всеки“, тръгна от Съдебната палата в столицата и стигна до площад "Народно събрание". Снимка: Йоана Христова/БТА
София,  
03.09.2025 22:16
 (БТА)

Приключи протестното шествие в София в подкрепа на върховенството на правото. То е под наслов „Отпор срещу диктатурата“ и е организирано от инициатива „Правосъдие за всеки“.

Шествието тръгна от Съдебната палата и мина през Народното събрание, след което продължи към централата на “ДПС - Ново начало”, където протестиращите се спряха. Там те скандираха “Пеевски позор, оставка и затвор”.

После протестиращите стигнаха до Орлов мост, където блокираха движението за кратко преди края на шествието.

Гражданите настояха за възстановяване на демокрацията и „освобождаване на превзетата съдебна власт“. Те се обявиха също за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. 

/НН/

