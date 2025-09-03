Подробно търсене

Във Варна бе открито 21-вото издание на Световния фестивал на анимационния филм

Кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Откриване на 21-вото издание на Световния фестивал на анимационния филм. На снимката: директорът проф. Анри Кулев. Снимка: Красимир Кръстев/БТА
Варна,  
03.09.2025 21:58
 (БТА)

Във Фестивалния и конгресен център във Варна бе открито 21-вото издание на Световния фестивал на анимационния филм (СФАФ), което продължава до 7 септември. Над 70 филма от повече от 20 държави участват в програмата

„Анимацията изисква внимание. Оставете се на филмите, повървете след авторите, не бързайте да минете напряко, огледайте и почувствайте това велико изкуство“, призова на церемонията директорът на форума проф. Анри Кулев. Той добави обаче, че никога не се е чувствал директор, защото анимационният фестивал има екип, който работи усилено и заслужава аплодисменти. Припомни, че събитието съществува с подкрепата на Министерството на културата, Община Варна, Националния филмов център (НФЦ), Нов български университет (НБУ) и много други организации и институции, което го прави един държавен фестивал. Надявам се, много сериозен и за Варна, посочи още Кулев. 

В поздравителен адрес, който бе прочетен от сцената, изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов отбелязва, че Световният фестивал на анимационния филм е място, където се срещат изкуство, технологии, творчество, визионерство, въображение. Това е престижен форум, отдавна утвърдил своята значимост в световен мащаб, който всяка година обогатява културния календар на Варна, носейки духа на новаторството и свободата на художествения изказ. Езикът на анимацията не познава граници, различия и време, казва Попов. 

На сцената бяха представени членовете на международното жури на настоящото издание - Вероника Соломон от Румъния, Антонио Уилсън Лазарети от Бразилия, Андреа Мартиньони от Италия и Стефан Войводов от България. „Радостно и смислено е, че сме отново тук, че има 21-во издание на Световния анимационен фестивал във Варна“, каза Войводов и добави, че при журирането ще търси филми, в които има светлина, а не прожектори. Подчерта, че екипът на фестивала се състои от студенти от Нов български университет. Последният член на журито - Пол Дрийсен от Нидерландия, ще се присъедини утре към колегите си. 

Тази година анимационният фестивал във Варна има пет състезателни програми, шест майсторски класа и лекции. В първия ден се състоя премиера на книгата „Анимационни мемоари“ на Настимир Цачев. Предстои среща с публиката и на изданието „Моят живот в анимацията“ от Пол Дрийсен. Тя ще бъде утре по време на неговия майсторски клас. На фестивала се провеждат две работилници за деца и младежи, като продукцията от тях ще бъде показана на церемонията по закриването. Във фоайето има изложба с рисунки на студенти от НБУ, курирана от д-р Пенчо Кунчев. Лекции ще имат Жорж Сифианос и Иван Попов-Заека. 

Поради технически проблем със звука при откриването не се състоя прожекцията на първата конкурсна програма с късометражни филми. Тя ще бъде показана утре, посочиха организаторите.

