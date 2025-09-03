Подробно търсене

ЦСКА ще играе контрола със сръбския Радник Сурдулица в паузата за националните отбори

Мирослав Димитров
Снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
03.09.2025 21:50
 (БТА)

ЦСКА ще изиграе контролен двубой със сръбския Радник (Сурдулица) в паузата за националните отбори. Спарингът ще се играе в Панчарево в петък от 17 часа и ще е закрит за фенове и медии. 

"Армейците" са на лагер в Банско, който ще продължи до петък, 5 септември, като спарингът със сръбския тим ще се проведе веднага след завръщането на отбора от пиринския курорт.

 

