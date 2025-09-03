Деца и тийнейджъри от Разград се срещнаха с двама от най-популярните инфлуенсъри

Деца и тийнейджъри от Разград се срещнаха с едни от най-популярните видео създатели в България – Мартин Светославов–Мъци и Йоан-Петър Кръстев. Събитието, организирано във формат на фен среща, бе част от националното турне на двамата инфлуенсъри Are Bate Tour.

Присъстващите почитатели имаха възможност да разговарят със създателите на съдържание, да си закупят енциклопедията „Тиктокология“, книги или друг мърч, да получат автограф и да се снимат за спомен. Пет от децата спечелиха и ваучери за безплатни торти.

Инициативата се реализира съвместно от Община Разград и двамата инфлуенсъри и е насочена към деца, тийнейджъри и млади хора с интерес към видео съдържанието, което създават Мъци и Йоан-Петър, уточниха от общинската администрация.