ХИНА: Туристическият сектор в Хърватия отчита добри физически и финансови резултати от началото на годината

През първите осем месеца на 2025 г. Хърватия е регистрирала 17,2 милиона туристи, които са генерирали 89,8 милиона нощувки, съответно с 2% и с 0,5% повече в сравнение със същия период на миналата година, предаде хърватската агенция ХИНА, цитирайки министъра на туризма Тончи Главина и директора на Националния туристически съвет Кристян Станичич.

Разходите за туризъм също са се увеличили според първоначалните данни.

Хърватия се превръща в целогодишна дестинация

Подчертавайки, че представените данни за туристите и нощувките са предварителни и че официалните данни ще бъдат публикувани следващата седмица, Главина и Станичич изтъкнаха задоволството си от резултатите, които потвърждават стабилната позиция на Хърватия на туристическите пазари. Те отбелязаха, че Хърватия все повече се превръща в целогодишна дестинация, тъй като е отчетен ръст по време на предсезонния период, докато броят на туристите и нощувките през юли и август е по-нисък от миналата година.

Главина коментира, че резултатите може би щяха да са дори по-добри, ако цените бяха по-стабилни, но добави, че туристическият сезон все още е в ход и че според всички прогнози се очаква туристическият интерес след сезона да бъде силен.

Той изтъкна важността на факта, че за първи път тази година растежът в туристическата индустрия е най-очевиден в предсезонния период и по-слаб през летните месеци, което е в съответствие с целите на всички стратегически документи, фокусирани върху устойчивото и целогодишно развитие на туризма.

Той благодари на всички работещи в туризма и в другите сектори за усилията им досега тази годината, особено на хората, които, както той се изрази, „се вслушаха в пазара“ по отношение на ценообразуването.

Туристическият сектор е с рекордни резултати досега тази година

По отношение както на физическите, така и на финансовите резултати, Главина каза, че туризмът отчита рекордни резултати досега тази година, позовавайки се на данни от касовите бонове.

Според тях през първите осем месеца в туризма и хотелиерството са издадени 310,4 милиона касови бона, с 3,6% повече в сравнение с миналата година, а общата им стойност се е увеличила с 9,9% и възлиза на 5,9 милиарда евро.

Въпреки че, както се съобщава, през юли и август в Хърватия е имало малко по-малко туристи в сравнение със същите месеци на миналата година, по-точно с 0,5% по-малко, или общо 9,6 милиона посетители, които са генерирали с 1,3% по-малко нощувки, възлизащи на 60,4 милиона, туристическите разходи все пак са по-високи.

Стойността на 111 милиона касови бона, издадени общо през юли и август, е с 2,8% по-висока от миналата година и възлиза общо 3 милиарда евро, отбелязвайки увеличение от 7%.

С тези темпове Главина смята, че до края на 2025 г. общите приходи от чуждестранни туристи ще достигнат 15,5 милиарда евро, което би било с 3,8% повече от 2024 г., в съответствие с последната прогноза на Хърватската национална банка (HNB).

Главина също така подчерта малко по-високата заетост на капацитета за настаняване (хотели, къмпинги и частни квартири) тази година в сравнение с миналата и отбеляза, че резултатите от законодателните промени тази година относно структурата на настаняването вече стават видими.

Целта е да се ограничи разпространението на частни и нискокачествени места за настаняване. Към 15 август е имало около 2000 по-малко туристически легла в частни квартири в сравнение със същата дата на миналата година, докато броят на хотелските легла се е увеличил с приблизително 1600, а на леглата в къмпингите - с около 5000.

Според Главина това показва, че в съответствие с правителствените програми и стратегии, туризмът се управлява ефективно съгласно принципите на устойчивост.

Той също така посочи, че заплатите в сектора са се увеличили с около 90% от 2016 г. насам и сега са средно приблизително 1600 евро.

По-малко немски, унгарски, чешки, френски и нидерландски гости, повече американци, британци и поляци

Относно Германия, чиито туристи са отговорни за около една четвърт от всички нощувки в Хърватия, директорът на Националния туристически съвет Станичич заяви, че тя е сред групата страни, които са регистрирали „лек спад“ в броя на туристите тази година.

В групата са също Унгария, Чехия, Франция и Нидерландия, главно поради икономическата ситуация в тези страни и тенденцията гражданите да пътуват по-малко из Европа и повече в рамките на собствената си или съседните страни, като същевременно са по-внимателни по отношение на цените.

Хърватия също усети влиянието на тази тенденция, тъй като местните туристи отново се класират на второ място сред всички националности по брой нощувки, пътувайки в страната повече от всякога. Освен това се наблюдава увеличение на броя на туристите от Словения, Босна и Херцеговина и Сърбия.

Станичич също така подчерта положителните резултати от пазара в САЩ, откъдето се очаква увеличение на туристическите посещения през следващата година, тъй като се водят преговори за повече директни полети до Хърватия. Обединеното кралство и Полша също бяха посочени като пазари със силни резултати.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)