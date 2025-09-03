Подробно търсене

Никола Вучевич / снимка: AP Photo/Michael Conroy
03.09.2025 17:44
Центърът Никола Вучевич обяви, че повече няма да играе за националния отбор на Черна гора.

34-годишният баскетболист на Чикаго Булс съобщи това след поражението с 83:89 от Великобритания в мач от последния кръг на група "В" на Евробаскет 2025. Загубата сложи и край на участието на черногорците, които се нуждаеха от задължителна победа, за да продължат към осминафиналите.

"Съжалявам, че кариерата ми в националния отбор завършва така. Искаше ми се да играя и в елиминационната фаза в Рига, но животът е такъв. Искам да благодаря на съотборниците ми, на треньорите и най-вече на феновете за всичко, което направиха, по време на моята кариера в националния отбор на Черна гора. За мен бе чест да играя тук. Наслаждавах се на времето си в националния отбор, но сега е време на младото поколение да остави своята следа", каза на пресконференцията след мача Вучевич.

С националния отбор на Черна гора центърът игра на европейските първенства през 2011, 2013, 2017 и 2025 година, както и на световните първенства през 2019 и 2023 година. 

На настоящия шампионат, който се провежда в Латвия, Финландия, Кипър и Полша, той записа показатели от 20,8 точки, 11,6 борби и 4,4 асистенции средно на мач, а Черна гора приключи с една победа и четири загуби.

/ГК/

