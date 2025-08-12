МОНЦАМЕ: Парламентът на Монголия забранява платени прогнози, залози и онлайн хазарт

Държавният Велик Хурал на Монголия (парламентът) разгледа и одобри изменения в Закона за лицензирането, внесени от правителството, както и съпътстващи законопроекти, с които всички дейности, свързани с платени прогнози, залози и онлайн хазарт, са напълно забранени в страната, предаде националната новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Организирането на платени игри с прогнози, както и на залози, на обществени места или чрез информационни технологии с цел печалба вече се класифицира като престъпление съгласно Наказателния кодекс. Нарушителите са заплашени от глоби, задължителен общественополезен труд, ограничаване на правата за пътуване от шест месеца до една година или лишаване от свобода от шест месеца до три години.

Освен това, многократното използване на платежни сметки, електронна валута, виртуални авоари, телекомуникационни номера или електронни идентификатори под собствено или чуждо име за организиране на платени прогнози, залози и хазартни дейности също се счита за престъпление.

Всеки, който рекламира или предлага платени прогнози, залози или хазарт, подлежи на административни санкции съгласно Закона за административните нарушения, включително глоби за нарушения или незаконна реклама. Специалните разпоредби относно акцизите върху оборудването, използвано в дейности по платени прогнози и залози, както и разпоредбите в Закона за корпоративния данък върху доходите, Закона за данъка върху доходите на физическите лица и Закона за подкрепа на малките и средни предприятия и услугите, бяха отменени във връзка със забраната за тези дейности в Монголия.

Законите ще влязат в сила по стандартната процедура, съобщи отделът за медии и връзки с обществеността към монголския парламент.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)