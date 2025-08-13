Донарума потвърди раздялата си с ПСЖ

Италианският вратар Джанлуиджи Донарума написа специално послание до феновете на Пари Сен Жермен, с което потвърди, че напуска клуба.

"До специалните парижки фенове. От първия ден на пристигането ми дадох всичко на терена и извън него, за да си заслужа мястото и да защитавам вратата на Пари Сен Жермен.

За съжаление, някой реши, че вече не мога да бъда част от отбора и да допринеса за неговия успех. Разочарован съм и тъжен.

Надявам се, че ще имам възможността да погледна отново в очите на феновете на „Парк де Пренс“ и да се сбогувам с тях по начина, по който трябва да се направи. Ако това не се случи, искам да знаете, че вашата подкрепа и обич означават много за мен и никога няма да ги забравя. Винаги ще пазя спомените за всички емоции, вълшебните вечери и за вас, които ме накараха да се чувствам като у дома си.

До моите съотборници, моето второ семейство, благодаря ви за всяка битка, всеки смях, всеки момент, който споделихме. Вие винаги ще бъдете мои братя.

Да играя за този клуб и да живея в този град беше голяма чест. Благодаря ти, Париж! ", написа Донарума в социалните мрежи.

Донарума е на 26 години и играе за парижани от юли 2021 г. Вратарят е изиграл 161 мача за клуба, като е запазил 56 сухи мрежи. Като част от ПСЖ Джанлуиджи спечели 10 трофея: четири пъти става шампион на Франция, два пъти - носител на Купата на Франция, три пъти - носител на Суперкупата, а също така спечели Шампионската лига.

Според информация на вестник "Екип" Донарума вече има споразумение за договор с Манчестър Сити и е провел разговор с мениджъра на „гражданите“ Хосеп Гуардиола.

Според източника френският гранд ще поиска по-малко от 40 милиона евро за 26-годишния вратар. Подчертава се, че през последните няколко седмици английският клуб е чакал вратарят Едерсон да премине в Галатасарай, за да постигне по-конкретен напредък в сделката за трансфера на Донарума.