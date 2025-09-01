Манчестър Сити ще плати 35 милиона евро на Пари Сен Жермен за вратаря Джанлуиджи Донарума

Италианецът Джанлуиджи Донарума е пред трансфер в Манчестър Сити, като клубът от английската Висша лига се е споразумял с Пари Сен Жермен да заплати около 35 милиона евро за вратаря.

26-годишният футболист търсеше нова дестинация, където да продължи кариерата си, след като отпадането му от състава на Пари Сен Жермен в двубоя за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм миналия месец показа, че той вече не е смятан за номер 1 на вратата на европейските шампиони.

Източници от Манчестър Сити коментираха, че сделка за Донарума не може да се осъществи без титулярът Едерсон да напусне клуба, но информационната агенция PA информира, че вече е постигнато споразумение италианецът да се присъедини към "гражданите".

Тази сутрин беше съобщено, че бразилският вратар Едерсон е на път да премине в турския Фенербахче.

Сити също така привлече вратаря на Бърнли Джеймс Трафорд по-рано през лятото и той беше титуляр в трите мача от Висшата лига досега. PA разбра още, че защитникът на Манчестър Сити Иса Каборе също ще бъде трансфериран под наем в Рексъм.