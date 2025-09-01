Подробно търсене

Манчестър Сити ще плати 35 милиона евро на Пари Сен Жермен за вратаря Джанлуиджи Донарума

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Mike Stewart
Манчестър,  
01.09.2025 13:31
 (БТА)

Италианецът Джанлуиджи Донарума е пред трансфер в Манчестър Сити, като клубът от английската Висша лига се е споразумял с Пари Сен Жермен да заплати около 35 милиона евро за вратаря.

26-годишният футболист търсеше нова дестинация, където да продължи кариерата си, след като отпадането му от състава на Пари Сен Жермен в двубоя за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм миналия месец показа, че той вече не е смятан за номер 1 на вратата на европейските шампиони.

Източници от Манчестър Сити коментираха, че сделка за Донарума не може да се осъществи без титулярът Едерсон да напусне клуба, но информационната агенция PA информира, че вече е постигнато споразумение италианецът да се присъедини към "гражданите".

Тази сутрин беше съобщено, че бразилският вратар Едерсон е на път да премине в турския Фенербахче.

Сити също така привлече вратаря на Бърнли Джеймс Трафорд по-рано през лятото и той беше титуляр в трите мача от Висшата лига досега. PA разбра още, че защитникът на Манчестър Сити Иса Каборе също ще бъде трансфериран под наем в Рексъм.

/КМ/

Свързани новини

23.08.2025 19:25

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола защити вратаря си Джеймс Трафорд за грешката при загубата от Тотнъм

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола настоя, че решението му да даде титулярно място на младия вратар Джеймс Трафорд при загуба от Тотнъм с 0:2 се дължи на представянето му преди седмица, а не на спекулациите, че Едерсон ще напусне отбора,
20.08.2025 07:47

Манчестър Сити започна преговори за трансфера на вратаря Донарума

Манчестър Сити започна преговори за трансфера на вратаря на ПСЖ Джанлуиджи Донарума Донарума, съобщиха английските медии. Според информациите парижани ще получат 23-25 милиона евро за вратаря, което е около половината от първоначално поисканата сума
13.08.2025 00:26

Донарума потвърди раздялата си с ПСЖ

Италианският вратар Джанлуиджи Донарума написа специално послание до феновете на Пари Сен Жермен, с което потвърди, че напуска клуба.  "До специалните парижки фенове. От първия ден на пристигането ми дадох всичко на терена и извън него, за да си

