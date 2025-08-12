Подробно търсене

Британската полиция конфискува луксозни автомобили заради противообществени прояви при шофиране

Пламен Йотински
Лондонски полицаи - илюстративна снимка: AП/Alberto Pezzali
Лондон,  
12.08.2025 23:38
 (БТА)

Британската полиция е конфискувала суперавтомобили на стойност над 6 милиона британски лири (8,1 млн. долара) по време на акция за борба с противообществените прояви при шофиране, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Седемдесет и два луксозни автомобила, сред които ферарита, ламборгинита и бентлита, са били иззети през изминалия уикенд в рамките на операция, насочена срещу неправомерното шофиране в лондонския квартал Уест Енд, уточни столичната полиция. От там допълниха, че автомобилите са били или непригодни за управление по съответния маршрут, или са били управлявани неправомерно.

Операцията е започнала след оплаквания от жители, фирми и посетители за скъпи автомобили, които нарушават спокойствието в и около Хайд парк, Кенсингтън и Челси.

Служителите работиха съвместно с Бюрото на автомобилните застрахователи, за да издадат фишове за редица нарушения, включително шофиране без застраховка, без свидетелство за управление, лишаване от правоспособност, фалшиви документи и фалшиви регистрационни номера, обяви полицията.

Бяха открити няколко откраднати автомобила, като за 10 други беше установено, че нямат валидно техническо обслужване, а 11 са без пътен данък.

Осем души бяха арестувани за престъпления, включващи телесна повреда, престъпно увреждане, престъпления, свързани с наркотици, кражба и имиграционни нарушения.

Сред арестуваните е и 22-годишен мъж от Хамърсмит, задържан за нанасяне на телесна повреда и престъпно увреждане, който е задържан под стража.

Мъж на 25 години от Лондон е обвинен в притежание на наркотик от клас Б.

Мъж на 27 години от Уотфорд е арестуван за кражба на моторно превозно средство и освободен в хода на разследването.

Двадесет и три годишен мъж от Туикънъм беше задържан под стража, след като беше арестуван по подозрение в кражба на моторно превозно средство, опасно шофиране, отказ за спиране за проверка от полицията, шофиране без застраховка или книжка и управление на кола след употреба на наркотици.

Трима мъже на възраст 26, 35 и 39 години и 23-годишна жена, всички от Лондон, бяха арестувани по подозрение в имиграционни нарушения.

/ИТ/

