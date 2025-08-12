Ива Иванова стартира с победа на двойки на турнир по тенис в Тунис

Ива Иванова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир по тенис в Тунис, приключи участието си и на двойки
Поставената под номер 7 в схемата българка отстъпи пред японката Канон Саваширо с 0:6, 5:7 за 1:38 часа игра.
Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.
18-годишната българка и Желин Вандром (Белгия) победиха поставените под номер 1 в схемата Каролин Ансари и Лилиан Полинг (САЩ) с 6:1, 6:2 за
Ива Иванова е поставена под номер 8 в схемата на сингъл и ще играе утре в първия кръг срещу френската квалификантка Селия Раки.
Българката достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.
/ИК/
