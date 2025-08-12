Подробно търсене

Ива Кръстева
Ива Иванова стартира с победа на двойки на турнир по тенис в Тунис
снимка: БФТенис
Монастир, Тунис,  
12.08.2025 21:56
 (БТА)

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис  на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка и Желин Вандром (Белгия) победиха поставените под номер 1 в схемата Каролин Ансари и Лилиан Полинг (САЩ) с 6:1, 6:2 за 

Ива Иванова е поставена под номер 8 в схемата на сингъл и ще играе утре в първия кръг срещу френската квалификантка Селия Раки. 

Българката достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.

/ИК/

