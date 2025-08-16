Подробно търсене

Ива Иванова загуби на полуфиналите на сингъл на турнир по тенис в Тунис

Ива Кръстева
снимка: БФТенис архив
Монастир, Тунис,  
16.08.2025 13:39
Ива Иванова загуби на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 8 Иванова отстъпи пред седмата в схемата Алена Ковачкова (Чехия) с 0:6, 4:6 за 73 минути.

Българката загуби първите седем гейма. Във втория сет тя изостана с 2:4, успя да изравни, но загуби подаването си в деветия гейм, а с това и срещата.

Иванова достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на юни.

Тя е финалистка и в надпреварата на двойки. По-късно днес българката и Желин Вандром (Белгия) ще играят срещу вторите в схемата Яна Ковачакова и Алена Ковачкова (Чехия).

За българката това е втори финал при дуетите във веригата на Международната федерация по тенис ITF след юни миналата година, когато тя достигна до дебютната си титла в Букурещ в тандем с Миа Слама (САЩ).

