Ива Иванова отстъпи на финала на двойки на турнир по тенис в Тунис

Българката Ива Иванова загуби на финала на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната Иванова и Желин Вандром (Белгия) отстъпиха пред вторите в схемата Яна Ковачкова и Алена Ковачкова (Чехия) с 5:7, 2:6 за 69 минути.

Българката и белгийката водеха с 5:3 в първия сет, но загубиха четири поредни гейма след това. Във втората част те отстъпваха с 1:5, когато срещата беше прекратена заради дъжд. След подновяването всяка двойка спечели подаването си и чехкините затвориха мача.

За Иванова това беше втори финал при дуетите във веригата на Международната федерация по тенис ITF след юни миналата година, когато тя достигна до дебютната си титла в Букурещ в тандем с Миа Слама (САЩ).

Българката по-рано днес отпадна и на полуфиналите в схемата на сингъл в Монастир.