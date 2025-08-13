Подробно търсене

Ива Иванова започна с победа на сингъл на турнир по тенис в Тунис

Ива Кръстева
Ива Иванова започна с победа на сингъл на турнир по тенис в Тунис
Ива Иванова започна с победа на сингъл на турнир по тенис в Тунис
снимка: Христо Касабов БТА архив
Монастир, Тунис,  
13.08.2025 14:05
 (БТА)

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис  на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 8 в схемата българка победи френската квалификантка Селия Раки с 6:3, 6:3 за 84 минути.

Иванова направи три пробива в първия сет, в които и два пъти загуби подаването си. Във втората част тя взе аванс от 5:1 и без проблеми затвори мача.

Следващата й съперничка ще бъде американката Джордин Макбрайд.

Вчера 18-годишната българка и Желин Вандром (Белгия) победиха поставените под номер 1 в схемата Каролин Ансари и Лилиан Полинг (САЩ) с 6:1, 6:2 и продължават на четвъртфиналите на двойки. 

Иванова достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:38 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация