Ива Кръстева
Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Монастир
снимка: БФ Тенис архив
Монастир, Тунис,  
14.08.2025 13:30
 (БТА)

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната Иванова победи Джордин МакБрайд (САЩ) с 6:3, 6:3 за час и 34 минути.

Българката направи два пробива по пътя към триумфа в първия сет. Българката поведе с 3:1 във втората част и след още един пробив в края затвори срещата.

За място на полуфиналите Иванова ще играе срещу победителката от мача между Таниша Кашияп (Индия) и Мадалена Джордано (Италия).

Българката достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.

Иванова е четвъртфиналистка и в надпреварата на двойки. По-късно днес българката и Йелин Вандроме (Белгия) ще играят срещу португалките Тереса Франко Диас и Сана Гаракани.

/ИК/

Към 13:36 на 14.08.2025 Новините от днес

