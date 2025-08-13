Фенербахче елиминира Фейнерод, Брюж отстрани Залцбург в третия квалификационен кръг на Шампионска лига

site.btaФенербахче елиминира Фейнерод, Брюж отстрани Залцбург в третия квалификационен кръг на Шампионска лига
Срещи-реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига:
ФК КАРАБАХ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Шкендия (Република Северна Македония) - 5:1 (1:0 в първия мач)
Виктория Пилзен (Чехия) - РЕЙНДЖЪРС (ШОТЛАНДИЯ) - 2:1 (0:3)
ФЕНЕРБАХЧЕ (ТУРЦИЯ) - Фейенорд (Нидерландия) - 5:2 (1:2)
ФК КОПЕНХАГЕН (ДАНИЯ) - Малмьо (Швеция) - 5:0 (0:0)
ПАФОС (КИПЪР) - Динамо Киев (Украйна) - 2:0 (1:0)
БРЮЖ (БЕЛГИЯ) - Залцбург (Австрия) - 3:2 (1:0)
Слован Братислава (Словакия) - КАЙРАТ (КАЗАХСТАН) - 3:4 след дузпи, 1:0 в редовното време и продълженията (0:1)
ФEРЕНЦВАРОШ (УНГАРИЯ) - Лудогорец (България) - 3:0 (0:0)
БЕНФИКА (ПОРТУГАЛИЯ) - Ница (Франция) - 2:0 (2:0)
ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА (СЪРБИЯ) - Лех Познан (Полша) - 1:1 (3:1)
/МД/
