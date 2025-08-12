Подробно търсене

Висшата прокуратура на Сърбия издирва лицето, публикувало подвеждаща снимка, че президентът Александър Вучич е починал

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Александър Вучич. Снимка: Емил Чонкич/БТА (архив)
Белград ,  
12.08.2025 21:33
 (БТА)

Висшата прокуратура на Сърбия издирва лицето, публикувало подвеждаща снимка в социалните мрежи, че президентът Александър Вучич е починал, предаде РТС.

Висшата прокуратура очаква след като бъде установена самоличността на лицето, публикувало снимката, то да бъде арестувано за предполагаемо застрашаване на сигурността на президента.

От сръбското държавно обвинение посочват, че спорната публикация показва гроб с надпис „Александър 1970 – 2025“, което, според тях, ясно се отнася до отправянето на смъртна заплаха към Александър Вучич, който е роден през 1970 г. 

/МИД/

