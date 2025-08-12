Подробно търсене

Малки дози от литиева сол подобряват състоянието на мозъка при болестта на Алцхаймер, сочи проучване

Теодора Йорданова
Снимката е илюстративна: AP Photo/Matt York, File
Кеймбридж,  
12.08.2025 22:30
 (БТА)

Приемането на малки дози от вещество, производно на лития - който е естествен метал, може да подобри състоянието на мозъка при болестта на Алцхаймер, показва ново проучване, цитирано от ЮПИ.

Учени от Медицинското училище на Харвард и Университета „Ръш“ открили, че когато храната на мишките съдържа малко количество литий, техните мозъци реагирали с повече възпаления, а признаците на стареене се ускорявали. Така те стигнали до извода, че литият може би играе основна роля за състоянието на мозъка и експериментирали с негови производни. Проучванията са публикувани в списание Nature.

В изследването учените сравнили нормални мишки с такива, които били хранени, за да развият промени в мозъка, свързани с Алцхаймер. На последните била давана специална литиева сол – литиев оротат. Тази контролна група показала знаци на подобряване на мозъка.

Когато получавали литиев оротат, мишките имали по-малко проблеми с паметта  и по-малко количество от лепкавите бучки, известни като бета амилоидна плака. При хората тази плака е знак за Алцхаймер.

Известно е, че литият е лекарство, което се използва за лечение на биполярно разстройство и депресия. Според проучването обаче съвсем малки количества литий естествено присъстват в тялото и могат да бъдат от съществено значение за здравето на мозъка.

