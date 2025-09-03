Лейтенант Денис Исмаилов е новият лекар на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“

Лейтенант д-р Денис Исмаилов ще бъде лекар на борда на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) при предстоящата експедиция до Антарктида. Това е посочено на фейсбук страницата на Военномедицинската академия в София.

Д-р Исмаилов е учил в Медицинския университет във Варна. Първото му назначение е в поделение в Бургас. В момента специализира превантивна медицина във Военномедицинската академия и вече е натрупал опит при оказването на помощ при специфични условия. Исмаилов ще бъде третият доктор, който ще се качи на борда на първия български военен научноизследователски кораб.

Както БТА информира на 25 юли се навършиха 4 години от кръщаването на "Св. св. Кирил и Методий". Според проф. Христо Пимпирев, ръководител на Българския антарктически институт, се очаква НИК 421 да тръгне на поредната експедиция до Антарктида в началото на ноември. Това ще бъде четвъртото му плаване до Ледения континент. Според капитана на кораба Радко Муевски продължителността на експедицията вероятно отново ще бъде около пет месеца и НИК 421 би трябвало да се върне във Варна към средата на април 2026 г.