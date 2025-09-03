Гръцкият вицепремиер призова Кипър да изясни позицията си относно електропреносния интерконектор между Гърция, Кипър и Израел

Гръцкият вицепремиер Костис Хадзидакис призова властите в Кипър да изяснят позицията си относно проекта за изграждане на електропреносен интерконектор, който трябва да свърже Гърция чрез Кипър с Израел, както и енергийните системи на Европейския съюз и на Близкия изток, съобщиха електронното издание на в. „Катимерини“ и в. „Сайпръс мейл“.

„Това е проект, който е от полза главно за Кипър, тъй като енергийната изолация на страната се премахва. Ангажиментът на гръцкото правителство е конкретен и е изразен по много различни начини“, заяви днес в интервю за телевизия ЕРТ Хадзидакис, като подчерта, че „кипърското правителство е това, което трябва да изясни позицията си“.

„Нашата позиция беше и остава ясна. Интерконекторът не може да бъде заплатен единствено от гръцките данъкоплатци – трябва това да е общо дело“, каза още Хадзидакис.

Евроазиатският интерконектор (Great Sea Interconnector - GSI) трябва да свърже Гърция чрез Кипър с Израел, както и енергийните системи на Европейския съюз и на Близкия изток. Подводният кабел ще струва 2,4 млрд. евро, част от които ще бъдат финансирани от ЕС. При завършване на проекта това ще бъде най-дългият (1240 км) и най-дълбокият (3000 метра) интерконектор за постоянен ток с високо напрежение в света. Кабелът обаче преминава през акватория, която Турция възприема като част от своя континентален шелф въпреки възраженията на Гърция.

Проектът е източник на необичайни противоречия между Гърция и Кипър, които иначе обичайно са в близка координация и съгласие по подобни стратегически въпроси, коментира Ройтерс.