Подробно търсене

Правителството на Германия забранява добива на петрол и газ в защитени зони край бреговете на страната

Марин Милков
Правителството на Германия забранява добива на петрол и газ в защитени зони край бреговете на страната
Правителството на Германия забранява добива на петрол и газ в защитени зони край бреговете на страната
Снимка: Lars Penning/dpa via AP
Берлин,  
03.09.2025 19:12
 (БТА)

Добивът на петрол и газ ще бъде забранен в шест защитени зони край бреговете на Германия, предаде ДПА. Федералното правителство одобри днес законопроект на Министерството на околната среда, който забранява добива в зоните, за които се смята, че са в "лошо" екологично състояние.

Три от зоните се намират в Северно море, а друдите - в Балтийско море. Те обхващат малко под една трета, или 10 000 квадратни километра, от изключителната икономическа зона на Германия.

Изключителната икономическа зона включва морските зони, в които съответната страна има специални права, регулиращи използването на морските ресурси.

В защитените зони вече се прилагат ограничения за търговски риболов, но новият законопроект ще забрани проучването и добива на минерални ресурси, с изключение на пясък и чакъл, като изключенията е възможно да се прилагат само в определени случаи.

Екологичната организация "Грийнпийс" (Greenpeace) заяви, че планът на правителството е закъснял и е недостатъчен. Животински видове, включително морски свине, морски птици и други морски видове, "се нуждаят от истински убежища", каза експертът от "Грийнпийс" Даниела фон Шапер. "Докато драгирането, строителството и риболовът са разрешени в защитените зони, те не са ефективно защитени", допълни тя.

Забраната няма да засегне проекта за добив на газ на нидерландската енергийна компания "Уан-Дайес" (One-Dyas) край германския остров Боркум в Северно море, допълва ДПА.

Достъпът до други находища на природен газ е възможно да бъде ограничен от забраната, одобрена от федералното правителство.

/ИЦ/

Свързани новини

02.07.2025 15:32

Правителството на Германия одобри проект за добив на природен газ в страната от нидерландска компания

Германското правителство е подкрепило днес споразумение с Нидерландия за добив на газ от трансграничен резервоар в Северно море, тъй като Берлин се стреми да увеличи вътрешното производство. Това съобщи министерството на икономиката, цитирано от
15.08.2024 19:38

Германският министър на околната среда критикува плановете за добив на газ край остров Боркум в Северно море

Германският министър на околната среда Щефи Лемке разкритикува спорните планове за добив на газ край остров Боркум в Северно море, позовавайки се на опасения за морската екосреда, предаде ДПА. По думите й Северно море вече е твърде много използвано
14.08.2024 14:01

Германия одобри спорен проект за газови сондажи в Северно море

Спорните планове за добив на природен газ в Северно море, близо до германския остров Боркум, който предизвикаха протести миналия месец, са все по-близо до реализация, след като отговорен орган даде одобрението си за проекта, предаде ДПА. Службата за
02.08.2024 17:24

"Грийнпийс" преустанови протестни действия срещу добив на газ в югоизточната част на Северно море

Екологичната организация "Грийнпийс" (Greenpeace) днес сложи край на протеста си срещу планираното извличане на природен газ край нидерландското и германското крайбрежие на Северно море след решение по въпроса на съд в Амстердам, предаде ДПА. Съдът

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:45 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация