Правителството на Германия забранява добива на петрол и газ в защитени зони край бреговете на страната

Добивът на петрол и газ ще бъде забранен в шест защитени зони край бреговете на Германия, предаде ДПА. Федералното правителство одобри днес законопроект на Министерството на околната среда, който забранява добива в зоните, за които се смята, че са в "лошо" екологично състояние.

Три от зоните се намират в Северно море, а друдите - в Балтийско море. Те обхващат малко под една трета, или 10 000 квадратни километра, от изключителната икономическа зона на Германия.

Изключителната икономическа зона включва морските зони, в които съответната страна има специални права, регулиращи използването на морските ресурси.

В защитените зони вече се прилагат ограничения за търговски риболов, но новият законопроект ще забрани проучването и добива на минерални ресурси, с изключение на пясък и чакъл, като изключенията е възможно да се прилагат само в определени случаи.

Екологичната организация "Грийнпийс" (Greenpeace) заяви, че планът на правителството е закъснял и е недостатъчен. Животински видове, включително морски свине, морски птици и други морски видове, "се нуждаят от истински убежища", каза експертът от "Грийнпийс" Даниела фон Шапер. "Докато драгирането, строителството и риболовът са разрешени в защитените зони, те не са ефективно защитени", допълни тя.

Забраната няма да засегне проекта за добив на газ на нидерландската енергийна компания "Уан-Дайес" (One-Dyas) край германския остров Боркум в Северно море, допълва ДПА.

Достъпът до други находища на природен газ е възможно да бъде ограничен от забраната, одобрена от федералното правителство.