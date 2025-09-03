Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
С медицински хеликоптер транспортират в "Пирогов" тежко ранено в катастрофата край симеоновградското село Константиново 14-годишно момче
Снимка: БТА/архив
Хасково,  
03.09.2025 19:09
 (БТА)

Тежко ранено в днешната катастрофа край симеоновградското село Константиново 14-годишно момче се транспортира с медицински хеликоптер в "Пирогов". Това съобщи за БТА заместник-директорът на Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково д-р Иван Иванов.

В 13:16 часа днес бе получен сигнал за тежкото пътно произшествие, при което два леки автомобила се сблъскаха челно на прав участък. Двама души загинаха на място, а още двама починаха на път за болницата.

Отвеждането на пациента с въздушна линейка се наложи, тъй като детето е с много счупени ребра и има опасност да развие белодробен оток и след това да стане невъзможен за транспортиране, обясни Иванов. Такава е била препоръката на медиците в Отделението по анестезиология и интензивно лечение.

Превоз до по-голямо лечение се наложи и спрямо бащата на детето, на възраст 56 години, който е с политравма, допълни Иванов. Мъжът е насочен към университетската болница "Свети Георги" в Пловдив. На лечение в травматологията на хасковската болница остава още един пациент от катастрофата.        

/НН/

